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Ракурс
Боятся Путина – Бренсон осудил российский бизнес за позицию по Украине. Фото: еsquire.ru

Боятся Путина — Бренсон осудил российский бизнес за позицию по Украине

28 янв 2022, 11:27
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Ричард Брэнсон, миллиардер и основатель корпорации Virgin Group, написал колонку о российской агрессии в Украине.

Он призвал лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ. Об этом говорится в статье Брэнсона.

Никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны на европейской земле… Что в 2022 году, черт возьми, делает одна страна, накапливая танки у границ другой? — отметил миллиардер.

Бренсон напомнил, что восемь лет назад, когда намерения Путина в отношении Украины стали очевидными для остального мира, он вместе с партнерами приложил усилия для мобилизации российских и украинских лидеров бизнеса для мирного урегулирования отношений.

Ни один из наших российских знакомых, хотя и настроенных против российского военного вмешательства, не был готов высказаться публично. Мы выпустили заявление, которое охотно подписали западные и украинские бизнес-лидеры, но нам не удалось получить ни одной российской подписи, потому что их страх перед репрессиями со стороны режима в Москве был слишком велик, — подчеркнул он.

Основатель Virgin считает, что вторжение в Украину — не тот конфликт, в котором Путин может победить в долгосрочной перспективе.

Хотя его, кажется, мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях, его должно очень волновать, каким будет будущее его собственной страны, — считает Бренсон.

Однако он считает, что российский народ когда-нибудь поймет, что заслуживает лучшего.

Россияне должны осознать, что заслуживают лучшего, особенно если ситуация достигнет точки, когда неизбежное сопротивление украинцев, защищающих свои дома, села и города, вернет навязчивый призрак неудачи Советского Союза в Афганистане и смертельных потерь для российских сыновей, братьев и отцов, — резюмировал бизнесмен.



Источник: Ракурс


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