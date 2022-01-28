Боятся Путина – Бренсон осудил российский бизнес за позицию по Украине. Фото: еsquire.ru

https://racurs.ua/n166320-boyatsya-putina-brenson-osudil-rossiyskiy-biznes-za-poziciu-po-ukraine.html

Ракурс

Ричард Брэнсон, миллиардер и основатель корпорации Virgin Group, написал колонку о российской агрессии в Украине.

Он призвал лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ. Об этом говорится в статье Брэнсона.

Никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны на европейской земле… Что в 2022 году, черт возьми, делает одна страна, накапливая танки у границ другой? — отметил миллиардер.

Бренсон напомнил, что восемь лет назад, когда намерения Путина в отношении Украины стали очевидными для остального мира, он вместе с партнерами приложил усилия для мобилизации российских и украинских лидеров бизнеса для мирного урегулирования отношений.

Ни один из наших российских знакомых, хотя и настроенных против российского военного вмешательства, не был готов высказаться публично. Мы выпустили заявление, которое охотно подписали западные и украинские бизнес-лидеры, но нам не удалось получить ни одной российской подписи, потому что их страх перед репрессиями со стороны режима в Москве был слишком велик, — подчеркнул он.

Основатель Virgin считает, что вторжение в Украину — не тот конфликт, в котором Путин может победить в долгосрочной перспективе.

Хотя его, кажется, мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях, его должно очень волновать, каким будет будущее его собственной страны, — считает Бренсон.

Однако он считает, что российский народ когда-нибудь поймет, что заслуживает лучшего.