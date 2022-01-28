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Ракурс
Дело не доехало в суд — рассмотрение жалобы на меру пресечения Порошенко перенесли

Дело не доехало в суд — рассмотрение жалобы на меру пресечения Порошенко перенесли

28 янв 2022, 11:17
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Киевский апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение жалобы на решение Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения в виде личного обязательства.

Заседание перенесли на две недели, поскольку в апелляционный суд не поступили материалы уголовного производства из Печерского суда.



Напомним, что 19 января Печерский райсуд Киева избрал для Порошенко личное обязательство и возложил на него обязанности, в частности: сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

21 января Офис генерального прокурора Украины внес апелляционную жалобу на решение суда по применению меры пресечения к Порошенко. Адвокаты экс-президента также обжаловали решение Печерского райсуда. Порошенко считает, что власти пытаются сдерживать и ограничивать его политическую деятельность.

Источник: Ракурс


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