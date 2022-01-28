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Ракурс
Апелляция Порошенко — что происходит в суде и центре Киева

Апелляция Порошенко — что происходит в суде и центре Киева (ТРАНСЛЯЦИЯ)

28 янв 2022, 10:54
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Суд в Киеве 28 января рассматривает апелляцию бывшего президента Украины Петра Порошенко против ограничительных мер накануне суда над ним по делу о государственной измене. Одновременно в Апелляционный суд поступило ходатайство и из Офиса генпрокурора.

Дело будет слушать коллегия судей в составе судей Николая Ященко, Валерия Лашевича и Ивана Рыбака.

Порошенко, обвиняемый в государственной измене из-за его вероятной причастности к финансированию сепаратистов на востоке Украины из-за незаконной продажи угля во время его пребывания в должности, 17 января вернулся в Киев на слушания, на которых ему избрали меру пресечения.

Суд отклонил ходатайство обвинения о его аресте и установлении залога в миллиард гривен, приказав ему сдать паспорт, фактически запретив ему покидать страну.



Под Апелляционным судом Киева сегодня ужесточена охрана. Сейчас на территории суда стоит несколько автозаков и крупных автомобилей полиции, также здесь присутствует несколько десятков правоохранителей, и их количество увеличивается. Пришедшие в поддержку Порошенко граждане собираются у входа на территорию суда. Также под входом в Киевский апелляционный суд монтируется сцена.

Напомним, что исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко 20 декабря 2021 года подписал сообщение о подозрении Порошенко в государственной измене и содействии террористическим организациям по делу о поставках угля из ОРДЛО.

Источник: Ракурс


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