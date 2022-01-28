Апеляція Порошенка - що відбувається у суді та в середмісті Києва

https://racurs.ua/ua/n166317-apelyaciya-poroshenka-scho-vidbuvaietsya-u-sudi-ta-v-seredmisti-kyieva-translyaciya.html

Ракурс

Суд у Києві 28 січня розглядає апеляцію колишнього президента України Петра Порошенка проти обмежувальних заходів напередодні суду над ним у справі про державну зраду. Одночасно в Апеляційний суд надійшло колопотання і з Офісу генпрокурора.

Справу слухатиме колегія суддів у складі суддів Миколи Ященка, Валерія Лашевича та Івана Рибака.

Порошенко, якого звинувачують у державній зраді через його ймовірну причетність до фінансування сепаратистів на сході України через незаконний продаж вугілля під час його перебування на посаді, 17 січня повернувся до Києва на слухання, на яких йому обрали запобідний захід.

Суд відхилив клопотання звинувачення про його арешт та встановлення застави, наказавши йому здати паспорт, фактично заборонивши йому залишати країну.

Під Апеляційним судом Києва сьогодні посилили охорону. Наразі на території суду стоїть кілька автозаків та великих автомобілів поліції, також тут присутні кілька десятків правоохоронців, і їхня кількість збільшується. Громадяни, які прийшли на підтримку Порошенка, збираються біля входу на територію суду. Також під входом до Київського апеляційного суду наразі монтується сцена.

Нагадаємо, що виконувач обов’язків генерального прокурора Олексій Симоненко 20 грудня 2021 року підписав повідомлення про підозру Порошенку в державній зраді та сприянні терористичним організаціям у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.