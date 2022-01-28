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Ракурс
Резніков. Фото: Рада

Військово-морські бази з’являться в Бердянську та Очакові — Резніков

28 січ 2022, 10:42
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Олексій Резніков, міністр оборони України, заявив, що Україна веде переговори з Великою Британією щодо посилення українських Військово-морських сил.

В рамках пакету угод заплановано будівництво сучасних баз в Бердянську та Очакові. Про це міністр розповів під час запитань до уряду в Верховній Раді.

Він додав. що окрім баз Україна дістане вісім нових сучасних ракетних катерів, два тральники та ракети.

Реалізація цієї угоди допоможе за два-три роки суттєво підвищити спроможності українського флоту, — заявив Резніков.

Зокрема, він пояснив, чому різняться дані щодо концентрації російських військ біля кордонів України. Це пов’язано з відстанню, відповідно до якої та чи інша країна може отримати інформацію.

Щодо стану загроз з боку РФ, станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року, — додав міністр.



За його словами, єдина відмінність у військовому плані, за якою Міноборони стежить, це ситуація у Білорусі, що «кардинально відрізняється».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що найбільші у світі безпілотники Global Hawk RQ-4 будуть базуватися в Україні. Ці передові пристрої США передасть Україні із баз в Саудівській Аравії.

Джерело: Ракурс


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