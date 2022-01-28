Карантин в Україні — які області ризикують потрапити в «червону» зонуhttps://racurs.ua/ua/n166315-karantyn-v-ukrayini-yaki-oblasti-ryzykuut-potrapyty-v-chervonu-zonu.htmlРакурс
Карантин в Україні ставатиме суворішим через стрімке поширення коронавірусу. Станом на 28 січня «червоними» є Івано-Франківська та Рівненська області.
Ще 15 областей перебувають у «помаранчевій» зоні, вісім — у «жовтій». Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Рівень захворюваності в Україні становить 638 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.
Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в:
- Івано-Франківській області — 1 тис. 814 на 100 тис. населення;
- Сумській області — 1 тис. 321;
- Чернівецькій області — 1 тис. 145;
- Тернопільській області — 1 тис. 152.
Рівень госпіталізацій станом на 27 січня складає 47,7 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.
Показник рівня госпіталізацій перевищено в семи регіонах:
- Вінницькій області — 69,6 на 100 тис. населення;
- Закарпатській області — 62;
- Івано-Франківській області — 114;
- Рівненській області — 63;
- Сумській області — 63,5;
- Хмельницькій області — 63,2;
- Чернівецькій області — 86,8.
Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу підхопили 34 тис. 408 українців — це новий максимум за добу з початку пандемії. До лікарень потрапили 3 тис. 342 інфікованих. Померли від ускладнень, спровокованих хворобою, 144 українці. Серед нових хворих 5 тис. 341 дитина і 808 медпрацівників.