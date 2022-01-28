Карантин в Україні – які області ризикують потрапити в «червону» зону. Фото: Фінклуб

https://racurs.ua/ua/n166315-karantyn-v-ukrayini-yaki-oblasti-ryzykuut-potrapyty-v-chervonu-zonu.html

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Карантин в Україні ставатиме суворішим через стрімке поширення коронавірусу. Станом на 28 січня «червоними» є Івано-Франківська та Рівненська області.

Ще 15 областей перебувають у «помаранчевій» зоні, вісім — у «жовтій». Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Рівень захворюваності в Україні становить 638 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в:

Івано-Франківській області — 1 тис. 814 на 100 тис. населення;

Сумській області — 1 тис. 321;

Чернівецькій області — 1 тис. 145;

Тернопільській області — 1 тис. 152.

Рівень госпіталізацій станом на 27 січня складає 47,7 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

Показник рівня госпіталізацій перевищено в семи регіонах:

Вінницькій області — 69,6 на 100 тис. населення;

Закарпатській області — 62;

Івано-Франківській області — 114;

Рівненській області — 63;

Сумській області — 63,5;

Хмельницькій області — 63,2;

Чернівецькій області — 86,8.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу підхопили 34 тис. 408 українців — це новий максимум за добу з початку пандемії. До лікарень потрапили 3 тис. 342 інфікованих. Померли від ускладнень, спровокованих хворобою, 144 українці. Серед нових хворих 5 тис. 341 дитина і 808 медпрацівників.