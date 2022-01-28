https://racurs.ua/ua/n166312-koronavirus-v-ukrayini-dva-dni-pospil-onovluie-maksymum-zarajen-infografika.html

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Коронавірус в Україні підхопили 34 тис. 408 українців — це новий максимум за добу з початку пандемії.

Інфекція й надалі відправляє українців на лікарняні ліжка, летальних випадків понад сотня на добу. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За минулу добу, 27 січня, до лікарень потрапили 3 тис. 342 інфікованих. Померли від ускладнень, спровокованих хворобою, 144 українці. Серед нових хворих 5 тис. 341 дитина і 808 медпрацівників.

27 січня вакцинальні пункти прищепили першою дозою 28 тис. 185 людей. Повний курс вакцинації дістали 27 тис. 228 українців. Додаткову дозу отримали 15 тис. 626 людей, бустерну дозу — 296 тис. 99 людей

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу в Україні знову набирає обертів, у зв’язку з чим Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) періодично переглядає карантинне зонування, залежно від епідемічної ситуації в регіонах. Станом на 27 січня у найбільш суворій «червоній» карантинній зоні перебувають дві область — Івано-Франківська та Рівненська.