https://racurs.ua/n166312-koronavirus-v-ukraine-dva-dnya-podryad-obnovlyaet-maksimum-zarajeniy-infografika.html

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Коронавирус в Украине подхватили 34 тыс. 408 украинцев — это новый максимум за сутки с начала пандемии.

Инфекция и дальше отправляет украинцев на больничные койки, летальных случаев свыше сотни в сутки. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За минувшие сутки, 27 января, в больницы попали 3 тыс. 342 инфицированных. Умерли от осложнений, спровоцированных болезнью, 144 украинцев. Среди новых больных 5 тыс. 341 ребенок и 808 медработников.

27 января вакцинальные пункты привили первой дозой 28 тыс. 185 людей. Полный курс вакцинации получили 27 тыс. 228 украинцев. Дополнительную дозу получили 15 тыс. 626 человек, бустерную дозу — 296 тыс. 99 человек

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса в Украине снова набирает обороты, в связи с чем Минздрав периодически пересматривает карантинное зонирование, в зависимости от эпидемической ситуации в регионах. По состоянию на 27 января в наиболее суровой «красной» карантинной зоне находятся две области — Ивано-Франковская и Ровенская.