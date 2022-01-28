ГБР пришло с обыском к «слуге» из группы Разумкова

https://racurs.ua/n166311-gbr-prishlo-s-obyskom-k-sluge-iz-gruppy-razumkova.html

Ракурс

Государственное бюро расследований утром 28 января начало обыск в доме действующего нардепа. Речь идет о подозрении в подделке документов, сообщила пресс-служба ГБР.

Ведомство не указало фамилию нардепа, однако экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что следователи приехали к нардепу из его межфракционного объединения «Разумная политика» Олега Воронько.

Экс-спикер в своем Telegram-канале написал, что обвинения следователей в адрес Воронька «привлечены за уши». Он также сообщил, что направляется сейчас, как и другие народные депутаты из его группы, в квартиру Воронько.

Следственные действия проходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц. В ГБР рассказали, что Национальное агентство по предотвращению коррупции составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью 2 ст. 172−4 КУоАП (нарушение ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности) по поводу его вхождения в состав исполнительного органа одного из обществ.

В ходе судебного разбирательства в Печерском суде нардеп якобы подал поддельные документы — протокол собрания с информацией о своем увольнении с должности директора, чем возможно ввел в заблуждение суд, сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

До избрания нардепом Воронько занимался реализацией проектов в IТ-сфере: управлением бизнес-проектами, распространением программных продуктов, цифровых терминалов, фото и контент киосков, разрабатывал технологию защиты цифровой техники и электроники от повреждений при падении.

По результатам проверки декларации нардепа за 2020 год, НАПК не получило подтверждения происхождения 132 млн 25 тыс. грн в декларации Воронько. Сам Воронько объяснил НАПК, что источниками происхождения его активов являются доходы и сбережения, которые он получил до того, как стал народным депутатом. Но документов, подтверждающих получение указанных доходов, он не предоставил.

8 ноября 2021 года экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием «Разумная политика». Был в этом списке и Воронько.