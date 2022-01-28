Разговор Зеленского и Байдена — CNN сообщила о споре по поводу угрозы нападения РФ

https://racurs.ua/n166310-razgovor-zelenskogo-i-baydena-cnn-soobschila-o-spore-po-povodu-ugrozy-napadeniya-rf.html

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Джо Байден и Владимир Зеленский во второй раз в 2022 году провели телефонные консультации. Тональность заявлений Белого дома и Офиса президента после разговора президентов сдержана.

Вот что говорят в Белом доме:

Посольство США в Украине работает в полном объеме, несмотря на отъезд части дипломатов;

США и партнеры готовы «решительно отреагировать» в случае нападения РФ на Украину;

США изучает варианты макроэкономической помощи Украине;

Байден поддерживает усилия участников «нормандского формата» по прекращению огня и выразил надежду, что недавняя встреча советников стран «нормандского формата» поможет реализации минских соглашений.

В заявлении Офиса президента Украины Зеленский поблагодарил США за поддержку и мобилизацию мирового сообщества для сдерживания российской агрессии. Он готов встретиться с лидерами стран «нормандского формата» в ближайшее время.

CNN, ссылаясь на собственный источник, пишет, что Байден якобы предупредил Зеленского о неизбежности нападения РФ, однако президент Украины не уверен, что это произойдет. В Совете национальной безопасности США опровергли данную информацию.

CNN назвала разговор «не конструктивным», поскольку «лидеры стран разошлись во мнениях по поводу российской угрозы, к тому же Байден якобы предупредил Зеленского о неготовности США поставлять в Украину высокотехнологичные вооружения и перебрасывать туда свои войска».

Американский президент заявил, что в адрес РФ превентивные санкции вводить не планируют, а по вступлению Украины в НАТО не намечается никакого прогресса.

Я разговаривал с президентом Украины Зеленским, чтобы обсудить наши скоординированные дипломатические усилия и подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы будем решительно реагировать вместе с нашими союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину, — написал американский лидер в Твиттер.

У Зеленского также опровергли информацию CNN о заявлении Байдена президенту Украины.

В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности, — написал в Facebook пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По его словам, корректная информация содержится только в официальных релизах украинской и американской сторон.