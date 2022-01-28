Розмова Зеленського та Байдена - CNN повідомила про суперечку щодо рівня загрози нападу РФ

https://racurs.ua/ua/n166310-rozmova-zelenskogo-ta-baydena-cnn-povidomyla-pro-superechku-schodo-rivnya-zagrozy-napadu-rf.html

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Джо Байден та Володимир Зеленський вдруге у 2022 році провели телефонні консультації. Тональність заяв Білого дому та Офісу президента після розмови президентів стримана.

Ось що говорять у Білому домі:

Посольство США в Україні працює у повному обсязі, незважаючи на від’їзд частини дипломатів;

США та партнери готові «рішуче відреагувати» у разі нападу РФ на Україну;.

США вивчає варіанти макроекономічної допомоги Україні;

Байден підтримує зусилля учасників «Нормандського формату» щодо припинення вогню і висловив надію, що нещодавня зустріч радників країн «нормандського формату допоможе реалізації мінських угод.

У заяві Офісу президента України Зеленський подякував США за підтримку та мобілізацію світової спільноти для стримування російської агресії. Він готовий зустрітися з лідерами країн «нормандського формату» найближчим часом.

CNN, посилаючись на власні джерело, пише, що нібито Байден попередив Зеленського про неминучість нападу РФ, проте президент України не впевнений, що це станеться. У Раді національної безпеки США спростували цю інформацію.

CNN назвала розмову «не конструктивною», оскільки «лідери країн розійшлися в думках щодо російської загрози, до того ж Байден нібито попередив Зеленського про неготовність США постачати в Україну високотехнологічні озброєння та перекидати туди свої війська».

Американський президент заявив, що на адресу РФ превентивні санкції запроваджувати не планують, а щодо вступу України до НАТО не намічається жодного прогресу.

Я розмовляв із президентом України Зеленським, щоб обговорити наші скоординовані дипломатичні зусилля та підтвердити нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми рішуче реагуватимемо разом з нашими союзниками та партнерами, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, — написав американський лідер у Твіттер.

В Зеленського також спростували інформацію CNN про заяву Байдена президенту України.

У соціальних мережах з’явилася інформація про зміст переговорів президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена з посиланням на нібито офіційного представника України. Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності, — написав у Facebook прес-секретар президента Сергій Никифоров.

За його словами, коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін.