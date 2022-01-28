Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс

Зеленський звільнив командувача Нацгвардії після стрілянини в Дніпрі

28 січ 2022, 08:55
999

Стрілянина в Дніпрі призвела до звільнення командувача Національної гвардії генерал-полковника Миколу Балана.

Президент Володимир Зеленський замість нього призначив виконувачем обов’язки командувача Юрія Лебедя. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.



Указом № 34 Зеленський наказав звільнити Балана, а указом № 35 — призначити на посаду виконувача обов’язків командувача Нацгвардії генерал-лейтенанта Лебедя Юрія Анатолійовича.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку після стрілянини у Дніпрі за участі нацгвардійця.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів