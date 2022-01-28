https://racurs.ua/ua/n166309-zelenskyy-zvilnyv-komanduvacha-nacgvardiyi-pislya-strilyanyny-v-dnipri.html

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Стрілянина в Дніпрі призвела до звільнення командувача Національної гвардії генерал-полковника Миколу Балана.

Президент Володимир Зеленський замість нього призначив виконувачем обов’язки командувача Юрія Лебедя. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Указом № 34 Зеленський наказав звільнити Балана, а указом № 35 — призначити на посаду виконувача обов’язків командувача Нацгвардії генерал-лейтенанта Лебедя Юрія Анатолійовича.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку після стрілянини у Дніпрі за участі нацгвардійця.