Бійня у Дніпрі - глава Нацгвардії пішов у відставку

https://racurs.ua/ua/n166293-biynya-u-dnipri-glava-nacgvardiyi-pishov-u-vidstavku.html

Ракурс

Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку після стрілянини у Дніпрі за участі нацгвардійця.

Про це він заявив 27 січня на брифінгу. Балан написав рапорт міністру внутрішніх справ та клопотання президенту України про відставку від виконання обов’язків.

З урахуванням того, що за будь-які дії несе відповідальність командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ та клопотання перед президентом України про відставку та звільнення з посади командувача Нацгвардії, — розповів військовий.

Він повідомив, що відсторонив від виконання обов’язків командування полку, в якому служили військовослужбовці, які були задіяні в охороні «Південмашу».

Нагадаємо, що у ніч на 27 січня в Дніпрі сталася стрілянина заводі «Південмаш». Солдат-строковик Нацгвардії з автомата Калашникова убив п’ятьох людей і стільки ж поранив. Частина постраждалих нині у важкому стані.

21-річний Артем Рябчук втік з місця події, прихопивши автомат та набої. Через декілька годин від здався силовикам без опору.

Рябчук розповів, як убивав колег. Нардеп з фракції «Слуга народу» Юлія Яцик повідомила, що цей нацгвардієць нібито два місяці тому попередив бійку між солдатами і сказав про це керівництву. Там цю інформацію проігнорували. В результаті Рябчука називали «стукачем» та почали знущатися над ним.

Рябчуку сьогодні повідомили про підозру у скоєнні кількох злочинів, слідчі клопотатимуть пр ообрання йому запобіжного заходу у виді арешту без альтернативи.