Поранених у Дніпрі прооперували, двоє у критичному стані — лікар

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Поранених у стрілянині в Дніпрі прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані. Про це розповів головний лікар лікарні ім. Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко, куди доставили чотирьох потерпілих.

Найтяжчий стан лікарі кваліфікували у 22-річної дівчини Жанни.

Я навіть встиг з нею поговорити кілька хвилин. Вона не пам’ятає, що сталося. Вона отримала кулю в живіт, область пупка, другу кулю в плечі і третю в праве коліно. Стан вкрай тяжкий. Коли хірурги відкрили живіт, весь кишківник розбитий… Буквально 15 хвилин тому закінчили операцію. Стан дуже важкий, можна сказати критичний. Якщо вона виживе, це буде ще один подвиг лікарів лікарні Мечникова, — розповів Риженко.

Лікар зазначив, що наразі прогнозувати неможливо, чи вдасться потерпілій вижити. З його слів, одна з куль на виході перебила хребет. Стріляли у неї з короткої дистанції.

Окрім Жанни, у лікарні перебувають ще троє військовослужбовців. Один із них також у вкрай тяжкому стані, ще двоє - просто важкі.

Коли приїхав сюди, до районного відділення, їх уже було троє, з пораненнями живота. Найважчий хлопець, його звуть Ігор, у нього тяжке поранення живота, контузія печінки, десь літр крові у черевній порожнині. Його одразу після комп’ютерного томографа взяли до операційної. Він залишається важким, і нині у відділенні реанімації політравми йому надають допомогу. Прийшов до тями, слава Богу, все поки що йде, як належить, — повідомив лікар.

Риженко розповів, що другий потерпілий — 22-річний Владислав — має перелом лівого стегна.

Куля зупинилася біля стегнової артерії. Ще б кілька міліметрів — і, напевно, не вдалося б його врятувати, бо, начебто, не тяжке поранення, але якщо куля пробиває стегнову артерію — кров виходить за лічені хвилини. У нього стан тяжкий, ближче до середнього, — каже Риженко.

Владислав також перебуває в реанімаційному відділенні.

Третій солдат із кульовим пораненням в область сідничного м’яза, зі слів Риженка, проблем немає, у нього була невелика втрата крові. Хірурги провели первинну хірургічну обробку. За оцінками медика, стан потерпілого — середньої важкості.

Нагадаємо, що солдат-строковик Артем Рябчук з Одеської області розстріляв товаришів по службі у Дніпрі. Слідчі становили, що військовослужбовець Національної гвардії при видачі зброї, з невстановлених причин з автомата Калашникова розстріляв варту військовослужбовців НГУ. П’ятеро військовослужбовців загинули, стільки ж дістали поранення.