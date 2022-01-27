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Ракурс
Підозрюваного у розстрілі на «Південмаші» нацгвардійця затримали

Підозрюваного у розстрілі на «Південмаші» нацгвардійця затримали (ФОТО)

27 січ 2022, 09:46
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Нацгвардійця Артема Рябчука затримали у Дніпрі. Нагадаємо, він розстріляв своїх товаришів по службі на підприємстві «Південмаш» та втік зі зброєю.

Підозрюваного у розстрілі на «Південмаші» нацгвардійця затримали

Патрульні схопили нацгвардійця уранці 27 січня у передмісті Дніпра — Підгородному. Автомат був при ньому.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Денис Монастирський.


Нагадаємо, що солдат-строковик з Одеської області розстріляв товаришів по службі у Дніпрі. За даними МВС, о 4.00 20-річний військовослужбовець при видачі зброї, з невстановлених причин з автомата Калашникова розстріляв варту військовослужбовців НГУ. За попередніми даними, вбито п’ятьох людей, стількох військових також поранено. Після цього Артем Юрчук переліз через паркан і втік.

Джерело: Ракурс


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