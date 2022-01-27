Служив три місяці, охороняв "Південмаш" - що відомо про стрілка з Дніпра

https://racurs.ua/ua/n166254-slujyv-try-misyaci-ohoronyav-pivdenmash-scho-vidomo-pro-strilka-z-dnipra.html

Ракурс

Нацгвардієць, якого підозрюють у розстріли п’яти людей у Дніпрі, пройшов необхідну підготовку для охорони спецоб'єктів. 21-річний Артем Юрчук не входив до групи посиленої психологічної уваги.

Про розповів прес-секретар Національної гвардії Руслан Музичук, повідомляє УНН.

Як повідомляють у військовій частині, не спостерігалось інших факторів, які могли свідчити про неврівноваженість цього солдата, — сказав співрозмовник УНН.

Музичук розповів, що силовики встановлюють, чи були в стрілка з Дніпра раніше конфлікти на службі.

Проте інформації, що там були якісь конфлікти чи інші ситуації на момент того, як він заступав в караул, не було, — зазначив Музичук.

Юрчука призваний восени 2021 року, у жовтні вже був на службі, тобто служив понад три місяці.

Нагадаємо, що підозрюваний, якого нині посилено шукають, охороняв тратегічне підприємство «Південмаш».

Як повідомляє екс-заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, 21-річний Рябчук з міста Ізмаїл, що в Одеської області.

Тим часом в МВС уточнили ранкову інформацію про загиблих: Юрчук застрелив чотирьох військовослужбовців і одну цивільну жінку. П’ять осіб отримали поранення — у більшості з них поранення кінцівок, їм надається необхідна допомога. Серед поранених є жінка-військовослужбовець.

У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції. Деякі ТГ-канали повідомили, що Юрчук прихопи з собою, крім автомата, 200 патронів.

Нагадаємо, що розстріл нацгвардійців стався у Дніпрі у ніч на 27 січня — о 03.40 на території Південного машинобудівного заводу. Солдат-строковик Національної гвардії України 20-річний Артем Рябчук під час видачі зброї відкрив вогонь з автомата Калашникова по караулу військовослужбовців. Після цього він втік зі зброєю.