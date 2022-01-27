Служил три месяца, охранял «Южмаш» — что известно о стрелке из Днепра

https://racurs.ua/n166254-slujil-tri-mesyaca-ohranyal-ujmash-chto-izvestno-o-strelke-iz-dnepra.html

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Нацгвардеец, подозреваемый в расстрелах пяти человек в Днепре, прошел необходимую подготовку для охраны спецобъектов. 21-летний Артем Юрчук не входил в группу усиленного психологического внимания.

Об этом рассказал пресс-секретарь Национальной гвардии Руслан Музычук, сообщает УНН.

Как сообщают в воинской части, не наблюдалось других факторов, которые могли свидетельствовать о неуравновешенности этого солдата, сказал собеседник УНН.

Музычук рассказал, что силовики устанавливают, были ли у стрелка из Днепра ранее конфликты на службе.

Однако информации, что там были какие-либо конфликты или другие ситуации на момент того, как он заступал в караул, не было, — отметил Музычук.

Юрчук призван осенью 2021 года, в октябре уже был на службе, то есть служил более трех месяцев.

Напомним, что подозреваемый, которого сейчас усиленно ищут, охранял стратегическое предприятие «Южмаш».

Как сообщает экс-замминистра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, 21-летний Рябчук из города Измаил в Одесской области.

Тем временем в МВД уточнили утреннюю информацию о погибших: Юрчук застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину. Пять человек получили ранения — у большинства из них ранения конечностей, им предоставляется необходимая помощь. Среди раненых есть женщина-военнослужащий.

В Днепропетровской и соседних областях введена полицейская спецоперация. На поиски подозреваемого привлечены все службы полиции. Некоторые ТГ-каналы сообщили, что Юрчук прихватил с собой, кроме автомата, 200 патронов.

Напомним, что расстрел нацгвардейцев произошел в Днепре в ночь на 27 января — в 03.40 на территории Южного машиностроительного завода. Солдат-срочник Национальной гвардии Украины 20-летний Артем Рябчук во время выдачи оружия открыл огонь из автомата Калашникова по караулу военнослужащих. После этого он скрылся с оружием.