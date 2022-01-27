В Украине максимум заражений с начала пандемии — где худшая ситуация

https://racurs.ua/n166253-v-ukraine-maksimum-zarajeniy-s-nachala-pandemii-gde-hudshaya-situaciya.html

Ракурс

COVID-19 подхватили более 32 тыс. украинцев по состоянию на утро 27 января. Это самое большое значение с начала января и новый рекорд абсолютный максимум за два года пандемии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За сутки 26 января в Украине зафиксировано 32 тыс. 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, — говорится в сообщении.

Из заболевших за минувшие сутки 4 тыс. 847 детей и 797 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 3 тыс. 16 человек;

летальных исходов — 154.

За все время пандемии в Украине заболели около 4 млн человек. К сожалению, болезнь унесла жизни 99 тыс. 738.

26 января наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Ивано-Франковской области (2 тыс. 862),

Львовской области (2 тыс. 696),

Житомирской области (2 тыс. 467),

Киеве (2 тыс. 12),

Одесской области (1 тыс. 939).



Напомним, по данным ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире Worldometer, Украина находится на 18-м месте по распространению и на 16-м — по количеству смертей от COVID-19.