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Ракурс
В Украине максимум заражений с начала пандемии — где худшая ситуация

В Украине максимум заражений с начала пандемии — где худшая ситуация

27 янв 2022, 08:59
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COVID-19 подхватили более 32 тыс. украинцев по состоянию на утро 27 января. Это самое большое значение с начала января и новый рекорд абсолютный максимум за два года пандемии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За сутки 26 января в Украине зафиксировано 32 тыс. 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, — говорится в сообщении.

Из заболевших за минувшие сутки 4 тыс. 847 детей и 797 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 3 тыс. 16 человек;

  • летальных исходов — 154.

За все время пандемии в Украине заболели около 4 млн человек. К сожалению, болезнь унесла жизни 99 тыс. 738.

Динаміка коронавірусу в Україні / РНБО

Динаміка коронавірусу в Україні / РНБО

26 января наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Ивано-Франковской области (2 тыс. 862),

  • Львовской области (2 тыс. 696),

  • Житомирской области (2 тыс. 467),

  • Киеве (2 тыс. 12),

  • Одесской области (1 тыс. 939).


Напомним, по данным ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире Worldometer, Украина находится на 18-м месте по распространению и на 16-м — по количеству смертей от COVID-19.

Источник: Ракурс


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