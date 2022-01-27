В Україні максимум інфікувань з початку пандемії — де найгірша ситуація

https://racurs.ua/ua/n166253-v-ukrayini-maksymum-infikuvan-z-pochatku-pandemiyi-de-naygirsha-sytuaciya.html

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COVID-19 підхопили понад 32 тис. українців станом на ранок 27 січня. Це найбільше значення з початку січня та новий рекорд абсолютний максимум за два роки пандемії. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

За добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 тис. 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, — йдеться у повідомленні.

Із захворілих за минулу добу 4 тис. 847 дітей та 797 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 3 тис. 16 осіб;

летальних випадків — 154.

За весь час пандемії в Україні захворіли майже 4 млн осіб. На жаль, хвороба забрала життя 99 тис. 738.

26 січня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Івано-Франківській області (2 тис. 862),

Львівській області (2 тис. 696),

Житомирській області (2 тис. 467),

Києві (2 тис. 12),

Одеській області (1 тис. 939).



Нагадаємо, за даними ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі Worldometer, Україна перебуває на 18-му місці за поширенням і на 16-му — за кількістю смертей від COVID-19.