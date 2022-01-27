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Ракурс
В Україні максимум інфікувань з початку пандемії — де найгірша ситуація

В Україні максимум інфікувань з початку пандемії — де найгірша ситуація

27 січ 2022, 08:59
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COVID-19 підхопили понад 32 тис. українців станом на ранок 27 січня. Це найбільше значення з початку січня та новий рекорд абсолютний максимум за два роки пандемії. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

За добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 тис. 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, — йдеться у повідомленні.

Із захворілих за минулу добу 4 тис. 847 дітей та 797 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 3 тис. 16 осіб;

  • летальних випадків — 154.

За весь час пандемії в Україні захворіли майже 4 млн осіб. На жаль, хвороба забрала життя 99 тис. 738.

Динаміка коронавірусу в Україні / РНБО

Динаміка коронавірусу в Україні / РНБО

26 січня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

  • Івано-Франківській області (2 тис. 862),

  • Львівській області (2 тис. 696),

  • Житомирській області (2 тис. 467),

  • Києві (2 тис. 12),

  • Одеській області (1 тис. 939).


Нагадаємо, за даними ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі Worldometer, Україна перебуває на 18-му місці за поширенням і на 16-му — за кількістю смертей від COVID-19.

Джерело: Ракурс


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