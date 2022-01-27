Солдат розстріляв нацгвардійців у Дніпрі - п’ятеро загиблих, є поранені

https://racurs.ua/ua/n166252-soldat-rozstrilyav-nacgvardiyciv-u-dnipri-p-yatero-zagyblyh-ie-poraneni-foto.html

Ракурс

Розстріл нацгвардійців стався у Дніпрі у ніч на 27 січня — о 03.40 на території Південного машинобудівного заводу «Южмаш» солдат-строковик Національної гвардії України 20-річний Артемій Рябчук під час видачі зброї відкрив вогонь з автомата Калашникова по караулу військовослужбовців. Після цього він втік зі зброєю.

Солдат строкової служби, який перебував у складі варти з охорони Державного підприємства «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» (Південмаш) з невідомих причин почав стрілянину, внаслідок чого загинуло п’ятеро військовослужбовців та ще п’ятеро було поранено, — повідомляють сьогодні МВС та Нацполіція.

Територія заводу зараз очеплена та патрулюється. За тривогою на місце злочину виїхало керівництво Нацполіції в Дніпропетровській області, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, всі профільні служби. У військовій частині розпочато службове розслідування.

Військовослужбовцям, що отримали поранення надається медична допомога.

У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції, — йдеться у повідомленні.

Розслідуванням обставин трагічної події займатимуться представники ДБР та військової прокуратури. На місце також вирушив командувач Національної гвардії України.

Наразі встановлено, що стрілок — військовослужбовець НГУ, 2001 року народження, родом з Одеської області.

Мотиви скоєного злочину поки що не відомі.