Солдат расстрелял нацгвардейцев в Днепре - пять погибших, пять раненых

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Расстрел нацгвардейцев произошел в Днепре в ночь на 27 января — в 03.40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» солдат-срочник Национальной гвардии Украины 20-летний Артемий Рябчук во время выдачи оружия открыл огонь из автомата Калашникова по караулу. После этого он скрылся с оружием.

Солдат срочной службы, который находился в составе охраны Государственного предприятия «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. О.М. Макарова» (Южмаш) по неизвестным причинам начал стрельбу, в результате чего погибли пять военнослужащих и еще пять были ранены, — сообщают сегодня МВД и Нацполиция.

Территория завода сейчас оцеплена и патрулируется. По тревоге на место преступления выехало руководство Нацполиции в Днепропетровской области, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, все профильные службы. В военной части начато служебное расследование.

Военнослужащим, получившим ранения, оказывается медицинская помощь.

В Днепропетровской и соседних областях введена полицейская спецоперация «Сирена». На поиски подозреваемого задействованы все службы полиции, — говорится в сообщении.

Расследованием обстоятельств трагического события будут заниматься представители ГБР и военной прокуратуры. На место также отправился командующий Национальной гвардией Украины.

В настоящее время установлено, что стрелок — военнослужащий НГУ, 2001 года, родом из Одесской области.

Мотивы совершенного преступления пока не известны.