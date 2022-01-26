О чем договорились советники лидеров нормандской четверки. Фото: hvylya.net

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Встреча советников лидеров нормандской четверки состоялась в среду, 26 января.

Переговоры представителей Украины, Германии, Франции и Российской Федерации длились более восьми часов. Советники лидеров нормандской четверки на встрече в Париже согласовали совместное коммюнике. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил во время брифинга, который транслировали СМИ.

Согласовали совместное коммюнике. Важно, что это первое коммюнике, которое удалось согласовать с 2019 года, — отметил Ермак и поблагодарил Германию и Францию за поддержку Украины и формата переговоров.

Ермак отметил, что на встрече провели аудит минских договоренностей. Добавил, что есть разногласия по трактовке «Минска», но есть желание работать над ними. Отметил, что договоренность 2020 года о прекращении огня остается актуальной.

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Заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак на брифинге заявил, что состоялся «откровенный разговор». Отметил, что стороны договорились, что перемирие на Донбассе должно соблюдаться в любом случае. Представитель страны-агрессора добавил, что стороны решили провести консультации внутри своих стран и через две недели снова встретиться в Берлине.

Нужно еще взять паузу, подумать и выйти на обсуждение всех противоречий. Надеюсь, через две недели это материализуется в том, чтобы Украина, Донбасс, ОБСЕ имели конкретные рекомендации по решению конфликта. Мы вынесем их на заседание Трехсторонней контактной группы, — отметил он.

Козак добавил, что достичь общего языка между Украиной и самопровозглашенными ЛДНР не удалось.

Как известно, лидеры нормандской четверки в последний раз встречались 9 декабря 2019 года в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас идет работа над тем, чтобы состоялась новая встреча лидеров формата.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что на переговорах «нормандских» советников обсудят режим прекращения огня на Донбассе, а также каждый из пунктов минских соглашений. Также ожидалось, что в Париже согласуют дату переговоров Украины с сепаратистами о статусе Донбасса.