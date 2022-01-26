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Международный день памяти жертв Холокоста. Фото: zt-rada.gov.ua

Память жертв Холокоста чтят 27 января

26 янв 2022, 22:17
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Православная церковь 27 января отмечает праздник равноапостольной Нины — грузинской просветительницы, которая известна своими добрыми делами. Эта святая сделала все для принятия христианства в Грузии и обратила в христову веру многих местных жителей.

Украинцы верили, что 27 января надо заботиться о домашнем скоте. Селяне в этот день наводили порядок в хлеву, а животных угощали хлебом и овощами. Было принято говорить с животными и благодарить их. Украинцы верили, что 27 января коровье молоко обладает особыми магическими свойствами — может вылечить ожоговые раны на человеческом теле.

Народные приметы на 27 января:

  • На деревьях иней — жди оттепели.
  • Утром ворона каркает — будет метель.
  • Бледная луна свидетельствует то, что будет снег.
  • Ярко мерцают звезды — морозы будут крепкими.

В мире 27 января отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Украина на государственном уровне чтит жертв трагедии с 2012 года. А Генассамблея ООН приняла резолюцию об этом дне 1 ноября 2005 года. Дата 27 января была выбрана не случайно — именно в этот день 1945 года войска Первого Украинского фронта освободили узников крупнейшего гитлеровского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау недалеко от польского Освенцима.

Также в мире в этот день отмечают День памяти в Италии, День памяти жертв национал-социализма в Германии и День системы управления рабочим временем в США.


27 января в истории:

  • 1859 год — Оттаву объявили столицей Канады.
  • 1860 год — впервые опубликовали полное издание «Кобзаря» Тараса Шевченко.
  • 1880 год — Томас Эдисон запатентовал электрическую лампу накаливания.
  • 1926 год — в Лондоне шотландский изобретатель Джон Лоджи Бэйрд публично продемонстрировал телевизор.
  • 1945 год — советские войска заняли польский Освенцим и освободили уцелевших узников концлагеря.

Напомним, в мае 2021 года Кабинет министров согласовал проект указа президента о введении Дня администратора центра предоставления административных услуг. Этот профессиональный праздник будут отмечать ежегодно 6 сентября.

Источник: Ракурс


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