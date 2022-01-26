Память жертв Холокоста чтят 27 января

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Международный день памяти жертв Холокоста. Фото: zt-rada.gov.ua
Память жертв Холокоста чтят 27 январяhttps://racurs.ua/n166250-pamyat-jertv-holokosta-chtyat-27-yanvarya.htmlРакурс
Православная церковь 27 января отмечает праздник равноапостольной Нины — грузинской просветительницы, которая известна своими добрыми делами. Эта святая сделала все для принятия христианства в Грузии и обратила в христову веру многих местных жителей.
Украинцы верили, что 27 января надо заботиться о домашнем скоте. Селяне в этот день наводили порядок в хлеву, а животных угощали хлебом и овощами. Было принято говорить с животными и благодарить их. Украинцы верили, что 27 января коровье молоко обладает особыми магическими свойствами — может вылечить ожоговые раны на человеческом теле.
Народные приметы на 27 января:
- На деревьях иней — жди оттепели.
- Утром ворона каркает — будет метель.
- Бледная луна свидетельствует то, что будет снег.
- Ярко мерцают звезды — морозы будут крепкими.
В мире 27 января отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Украина на государственном уровне чтит жертв трагедии с 2012 года. А Генассамблея ООН приняла резолюцию об этом дне 1 ноября 2005 года. Дата 27 января была выбрана не случайно — именно в этот день 1945 года войска Первого Украинского фронта освободили узников крупнейшего гитлеровского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау недалеко от польского Освенцима.
Также в мире в этот день отмечают День памяти в Италии, День памяти жертв национал-социализма в Германии и День системы управления рабочим временем в США.
27 января в истории:
- 1859 год — Оттаву объявили столицей Канады.
- 1860 год — впервые опубликовали полное издание «Кобзаря» Тараса Шевченко.
- 1880 год — Томас Эдисон запатентовал электрическую лампу накаливания.
- 1926 год — в Лондоне шотландский изобретатель Джон Лоджи Бэйрд публично продемонстрировал телевизор.
- 1945 год — советские войска заняли польский Освенцим и освободили уцелевших узников концлагеря.
Напомним, в мае 2021 года Кабинет министров согласовал проект указа президента о введении Дня администратора центра предоставления административных услуг. Этот профессиональный праздник будут отмечать ежегодно 6 сентября.
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