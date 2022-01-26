Пам’ять жертв Голокосту вшановують 27 січня

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Фото: zt-rada.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n166250-pam-yat-jertv-golokostu-vshanovuut-27-sichnya.html

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Православна церква 27 січня відзначає свято рівноапостольної Ніни — грузинської просвітниці, яка відома своїми добрими справами. Ця свята зробила все для прийняття християнства в Грузії та звернула в христову віру багатьох місцевих жителів.

Українці вірили, що 27 січня треба піклуватися про домашню худобу. Селяни цього дня наводили порядок у хліві, а тварин пригощали хлібом та овочами. Було заведено говорити з тваринами та дякувати їм. Українці вірили, що 27 січня коров’яче молоко володіє особливими магічними властивостями — може вилікувати опікові рани на людському тілі.

Народні прикмети на 27 січня:

На деревах іній — чекай відлигу.

Вранці ворона каркає — буде хуртовина.

Блідий Місяць свідчить те, що буде сніг.

Яскраво мерехтять зірки — морози будуть міцними.

У світі 27 січня відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Україна на державному рівні вшановує жертв трагедії з 2012 року. А Генасамблея ООН прийняла резолюцію про цей день 1 листопада 2005 року. Дата 27 січня була обрана не випадково — саме цього дня 1945 року війська Першого Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенцима.

Також у світі цього дня відзначають День пам’яті в Італії, День пам’яті жертв націонал-соціалізму в Німеччині та День системи управління робочим часом в США.

27 січня в історії:

1859 рік — Оттаву оголосили столицею Канади.

1860 рік — вперше опублікували повне видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.

1880 рік — Томас Едісон запатентував електричну лампу розжарювання.

1926 рік — у Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджі Бейрд публічно продемонстрував телевізор.

1945 рік — радянські війська зайняли польський Освенцим і звільнили вцілілих в’язнів концтабору.

Нагадаємо, у травні 2021 року Кабінет міністрів погодив проект указу президента запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Це професійне свято відзначатимуть щорічно 6 вересня.