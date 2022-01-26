Квантові комп'ютери зможуть впоратися зі зломом Bitcoin. Фото: cnews.ru

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Ракурс

Криптовалюту Bitcoin (біткоїн) можуть зламати нові квантові комп’ютери.

Британський науковець Марк Веббер з Університету Сассекса разом із колегами дослідив, наскільки потужний квантовий комп’ютер знадобиться для злому біткоїнів з точки зору кількості кубітів або квантових бітів, еквівалентних звичайним обчислювальним бітам. Про це повідомляє видання The Independent.

Зазначається, що біткоїн-транзакція повинна бути «підтверджена» мережею майнер, перш ніж вона буде додана в блокчейн. Кожній транзакції присвоюють криптографічний ключ під час цього процесу підтвердження, а злом ключа дозволить стати власником цією цифрової валюти.

За словами фахівців, є проміжок часу, упродовж якого цей ключ вразливий. Це проміжок зазвичай варіюється від 10 хвилин до години або навіть дня. Науковці підрахували, що для злому шифрування Bitcoin за 10 хвилин знадобиться квантовий комп’ютер з 1,9 млрд кубітів, а для злому за годину буде потрібно машина з 317 млн кубітів. За день зламати біткоїн можна за допомогою комп’ютера з потужністю до 13 млн кубітів.

Навряд чи злом біткоїна відбудеться найближчим часом, оскільки топовий квантовий комп’ютер IBM має всього 127 кубітів. Щоб загрожувати криптовалюті, квантові комп’ютери повинні стати у мільйони разів потужнішими. Марк Веббер вважає, що у найближче десятиліття такі потужні машини навряд чи з’являться.

Нагадаємо, ринок криптовалюти просів вдвічі від максимумів за останній тиждень. Станом на 24 січня курс біткоїна впав на 19% — до 35 тис. дол. за монету, хоча раніше лінія підтримки була у районі 42 тис. доларів.

Джерело: The Independent