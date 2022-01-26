Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: Euronews

https://racurs.ua/ua/n166248-blinken-ta-stoltenberg-rozkryly-zmist-vidpovidey-rosiyi-na-garantiyi-bezpeky.html

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НАТО не збирається блокувати можливість вступу України до Альянсу у межах гарантій безпеки, яких вимагають у Москві.

У відповіді США щодо гарантій безпеки також вказується занепокоєння щодо порушення безпеки Росією і сфери співпраці. Також відповідь підтверджує підтримку України і її територіальної цілісності. Про це 26 січня заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу, який транслювали ЗМІ.

Двері НАТО залишаються відкриті й будуть відкриті. Ми зобов’язуємося цього дотримуватися. …Ми впевнені, що наші основоположні принципи, якими ми керуємося, полягають у тому, щоб зберегти територіальну цілісність України та право країн самостійно вступати до Альянсів. Ми повинні вжити взаємних і прозорих заходів, зокрема, щодо ядерної зброї та військових навчань в Європі, — зазначив він.

Блінкен наголосив, що у Вашингтоні готові до будь-яких дій з боку Москви. За його словами, за останній тиждень США поставили перед Росією чітку позицію йти дипломатичним шляхом. Якщо ж Кремль піде іншим шляхом, то будуть наслідки. Держсекретар додав, що американська сторона готова співпрацювати з Кремлем, якщо РФ припинить деескалацію й агресію щодо України.

Також державний секретар запевнив, що всі відповіді Росії на гарантії безпеки були цілком скоординовані з Україною і європейськими союзниками та партнерами.

Ми не публікуємо цей документ, оскільки вважаємо, що дипломатія має найкращі шанси на успіх, якщо ми створимо умови для конфіденційних переговорів. Ми сподіваємося і чекаємо, що Росія буде дотримуватися такої ж точки зору та серйозно поставиться до нашої пропозиції, — додав американський чиновник.

Крім того, 26 січня НАТО теж передало Росії свою відповідь щодо гарантій безпеки. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу заявив, що Росія має вивести свої війська з України, Грузії та Молдови, де вони перебувають без згоди цих держав. На випадок застосування Росією сили Альянс підготував санкції. Столтенберг додав, що НАТО готове продовжувати діалог з Росією — встановити пряму лінію зв’язку включно з Радою «Росія-НАТО» та відновити роботу представництв.

Посадовець зазначив, що у відповіді йдеться про три сфери, в яких НАТО сподівається досягнути прогресу: відносини між РФ і США, безпека у Європі та заходи зі зменшення ризиків.

Це питання кібердіяльності, нерозповсюдження ядерної зброї, питання аерокосмічної діяльності. І всі ці питання важливі як для Росії, так і для партнерів в НАТО. Ми сподіваємося, Росія уважно придивиться до них, — зазначив генсек.

Нагадаємо, авторитетна американська газета The Washington Post повідомляла, що Білий дім попросив Кремль зберегти у секреті документ, який США відправлять до Москви. Йшлося про відповідь адміністрації Джозефа Байдена на ультимативні вимоги Росії припинити розширювати НАТО.