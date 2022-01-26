США передали Росії відповідь на гарантії безпеки. Фото:

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Сполучені Штати Америки 26 січня направили Російській Федерації свою письмову відповідь на так звані «гарантії безпеки».

Документ російським дипломатам передав посол США в Росії Джон Салліван. Він прибув до російського Міністерства закордонних справ й передав два документи — один стосується Сполучених Штатів, а другий — НАТО. Про це повідомили Bloomberg, CNN та російське видання «Коммерсантъ».

CNN із посиланням на джерела в Білому домі пише, що відповідь скоріш за все не містить питання можливості вступу України до НАТО. Текст відповіді наразі не опубліковано.

Напередодні агентство Bloomberg розповіло, що американська відповідь на російські пропозиції може містити перелік сфер, які США та НАТО готові обговорювати з Росією та перелік дій та вчинків країни-агресора, які викликають занепокоєння в Європи.

Раніше повідомлялося, що 25 січня представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що США показали Україні попередній зміст документу, щоб почути думку українських партнерів та врахувати її в кінцевому тексті відповіді Кремлю. Чиновник наголошував, що ці відповіді «не будуть сюрпризом для НАТО, Євросоюзу та України».

Нагадаємо, авторитетна американська газета The Washington Post повідомляла, що Білий дім попросив Кремль зберегти у секреті документ, який США відправлять до Москви. Йшлося про відповідь адміністрації Джозефа Байдена на ультимативні вимоги Росії припинити розширювати НАТО.

Джерела: Bloomberg, «Коммерсантъ», CNN