США передали России ответ на гарантии безопасности. Фото:

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Соединенные Штаты Америки 26 января направили Российской Федерации свой письменный ответ на так называемые «гарантии безопасности».

Документ российским дипломатам передал посол США в России Джон Салливан. Он прибыл в российское Министерство иностранных дел и передал два документа — один касается Соединенных Штатов, а второй — НАТО. Об этом сообщили Bloomberg, CNN и российское издание «Коммерсантъ».

CNN со ссылкой на источники в Белом доме пишет, что ответ скорее всего не содержит вопрос о возможности вступления Украины в НАТО. Текст ответа пока не опубликован.

Накануне агентство Bloomberg рассказал, что американский ответ на российские предложения может содержать перечень сфер, которые США и НАТО готовы обсуждать с Россией и перечень действий и поступков страны-агрессора, которые вызывают беспокойство у Европы.

Ранее сообщалось, что 25 января представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что США показали Украине предварительное содержание документа, чтобы услышать мнение украинских партнеров и учесть его в конечном тексте ответа Кремлю. Чиновник отмечал, что эти ответы «не будут сюрпризом для НАТО, Евросоюза и Украины».

Напомним, авторитетная американская газета The Washington Post сообщала, что Белый дом попросил Кремль сохранить в секрете документ, который США отправят в Москву. Речь шла об ответе администрации Джозефа Байдена на ультимативные требования России прекратить расширять НАТО.

Источники: Bloomberg, «Коммерсантъ», CNN