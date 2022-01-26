Девушка набрала кредиты на мужчин, которые хотели с ней познакомиться в кафе

На Полтавщине девушка набрала кредиты на мужчин. Фото: parejavida.com

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Девушка из Херсонской области набрала кредитов на своих ухажеров.

Следователи полиции подозревают 20-летнюю украинку в причастности по меньшей мере к 12 кражам у мужчин. Злоумышленница знакомилась со своими кавалерами в развлекательных заведениях Полтавской области. Среди пострадавших были жители Кременчуга и Горишних Плавней. Об этом 26 января сообщила пресс-служба Полтавщины.

Установлено, что девушка знакомилась с мужчинами в кафе и обворовывала их. Также на нескольких ухажеров девушка даже сумела оформить кредиты.

Незаконные действия гражданки следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса Украины. Фигурантке уже сообщили о подозрении в совершении преступлений. Кроме того, полиция проверяет фигурантку на причастность к аналогичным преступлениям на территории Кременчугского района.

Напомним, в Волынской области мужчину судили за кражу ананаса и банки икры. Оказалось, что сначала мужчина похитил с торговой полки ананас стоимостью 106 грн. После этого он убежал из магазина. Через 40 минут он совершил еще одну кражу — похитил банку красной икры, стоимость которой составляла 146 грн.