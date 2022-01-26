Невакцинированного депутата Бундестага посадят в стеклянный бокс. Фото: berlin.de

https://racurs.ua/n166243-nevakcinirovannogo-deputata-bundestaga-posadyat-v-steklyannyy-boks.html

Ракурс

Депутата Бундестага Йоахима Вундрака, который категорически отказывается делать прививки от коронавирусной болезни COVID-19, поместят в специальный стеклянный бокс.

Из-за ужесточения карантинных требований в Бундестаге возникла ситуация, что избранник из-за своего отказа вакцинироваться не мог бы выполнять должностные обязанности в полном объеме. В пленарный зал парламентариев допускают только с действующим сертификатом о прививках или перенесенной болезни. Невакцинированные депутаты должны находиться на трибунах, и в таких условиях уже несколько недель работают несколько депутатов AfD. Об этом сообщает издание Spiegel.

Отмечается, что с Вундраком возникла проблема, поскольку он член Комитета по иностранным делам. В комнате, где проводят заседания, нет трибун, а встречи проходят в режиме повышенной безопасности, поэтому приобщаться дистанционно невозможно. Депутату пришлось даже пропустить предыдущее заседание.

Однако в Бундестаге нашли решение этой проблемы — для Вундрака подготовят отдельное место, отгороженное со всех сторон органическим стеклом. Депутат уже согласился сидеть в стеклянном боксе, чтобы иметь возможность выполнять свои обязанности.

Напомним, 26 января народный Ярослав Железняк заявил, что Верховная Рада уйдет на карантин из-за большого количества больных нардепов и сотрудников аппарата. Парламент на следующей неделе только откроет седьмую сессию девятого созыва и уйдет на карантин до 15 февраля.

Источник: Spiegel