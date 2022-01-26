Рада снова уйдет на карантин в феврале — нардеп

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Ракурс

Верховная Рада снова уйдет на карантин из-за большого количества больных коронавирусом нардепов и сотрудников аппарата.

Парламент на следующей неделе только откроет седьмую сессию девятого созыва и уйдет на карантин до 15 февраля. Об этом сообщил в ТГ-канале нардеп из «Голоса» Ярослав Железняк.

Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады, 24 января во время согласительного совещания озвучил данные о ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 в парламенте. Ему было известно об 11 больных COVID-19 депутатах. Также коронавирус подхватили 34 работника аппарата Верховной Рады.

Стефанчук отметил, что на соответствующем совещании попросил аппарат парламента максимально перейти на вариант удаленной работы, который позволил бы сохранить жизнь и здоровье работников.

Напомним, осенью Верховная Рада приняла постановление, согласно которому в здание парламента допускаются нардепы и сотрудники только с сертификатом о вакцинации от COVID-19 или отрицательным результатом теста на коронавирусную инфекцию.

Нардепы 25 января впервые в 2022 году собрались в сессионном зале. Перед этим пленарное заседание в парламенте прошло 17 декабря 2021 года. Между этими заседаниями прошло 38 дней.