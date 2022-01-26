Кто «кормит» Украину – рейтинг дотационности и состоятельности общин

https://racurs.ua/n166210-kto-kormit-ukrainu-reyting-dotacionnosti-i-sostoyatelnosti-obschin.html

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Децентрализация в Украине предполагает создание общин. После местных выборов они получили больше полномочий и ресурсов.

Однако не все общины имеют одинаковые финансовые возможности, поэтому государство выравнивает бюджеты путем дотаций. Из 1 тыс. 438 общин почти 75% получают базовую дотацию, сообщает движение «Честно».

Значительно подорвали экономическую стабильность общин пандемия и кризис. В результате во многих общинах отсутствуют бюджеты развития, около 70% расходов направлены на сферу образования, а в отдельных общинах бюджет принимают на 11 месяцев из-за значительного дефицита.

Из всех общин 75% получают базовые дотации из государственного бюджета и лишь больше 14% общин платят реверсные дотации. Еще почти 11% - бездотационные.

Больше всего базовых дотаций получают общины Закарпатской, Ивано-Франковской, Донецкой, Львовской и Одесской областей. В Тернопольской, Черновицкой и Волынской областях количество общин, получающих базовые дотации, составляет более 90%.

В целом на 10 общин, наиболее перечисляющих реверсных дотаций, приходится более 45% всего объема реверсных дотаций.

Среди них семь общин-областных центров: Днепровская, Львовская, Запорожская, Харьковская, Одесская, Винницкая, Полтавская городские общины, а также общины с развитой промышленностью -Криворожская, Мариупольская, Энергодарская.

Сейчас насчитывается 43 общины с долей собственных доходов больше 80%. Из них девять — общины-областные центры: Чернигов, Львов, Ивано-Франковск, Винница, Ужгород, Сумы, Николаев, Одесса, Полтава. Также в список входят сельские и поселковые общины Киевской области.

Источник: «Честно»