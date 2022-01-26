https://racurs.ua/n166208-akciya-savefop-vo-vremya-protestov-postradali-dva-desyatka-chelovek-otkryty-dela.html

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Акция SaveФОП завершилась столкновениями между участниками и полицией. Вчера, 25 января, на акции пострадали 18 полицейских и трое митингующих.

Они получили телесные повреждения разной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Участников, сопротивлявшихся правоохранителям, доставили в Печерское управление полиции. В полиции заявляют, что некоторые протестующие вели себя агрессивно, пытались прорвать границу полицейских и устроили толкотню. На требования прекратить свои действия они якобы не реагировали. Чтобы восстановить правопорядок, полицейские вмешались в ситуацию и оттеснили их.

Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич сообщил, что пострадавший во время вчерашнего штурма Верховной Рады умер. Нардеп Вадим Ивченко из «Батькивщины» в Раде сообщил об одном пропавшем без вести. В то же время спикер парламента Руслан Стефанчук с трибуны заявил, что этот инцидент не привел к смертельным последствиям. Глава Рады обратился к министру внутренних дел Денису Монастырскому с просьбой предоставить официальную информацию.

Лидер протестов заявил, что полиция ждет экспертизу, чтобы установить, от чего умер участник акции. Также он отметил, что располагает информацией, что потерпевшего избивали по голове правоохранители.

По данным фактам начаты уголовные производства по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и за ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Продолжаются следственные действия.

Напомним, 25 января под зданием Верховной Рады протестовали представители малого и среднего бизнеса. Они пытались прорвать полицейское оцепление. Журналисты сообщали, что против протестующих применили слезоточивый газ. С 1 января регистраторы расчетных операций (РРО) стали обязательными для ІІ-ІІІ групп ФЛП, работающих с наличными. Противники нововведения считают это давлением и заявляют, что оно несвоевременно.