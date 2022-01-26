https://racurs.ua/ua/n166208-akciya-savefop-pid-chas-zitknen-postrajdaly-dva-desyatky-ludey-vidkryto-dvi-spravy.html

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Акція SaveФОП завершилася зіткненнями між учасниками та поліцією. Вчора, 25 січня, на акції постраждали 18 поліцейських та троє мітингувальників.

Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Учасників, які чинили опір правоохоронцям, доставили до Печерського управління поліції. У поліції заявляють, що деякі протестувальники поводилися агресивно, намагалися прорвати кордон поліцейських і влаштували штовханину. На вимоги припинити свої дії вони нібито не реагували. Щоб відновити правопорядок, поліцейські втрутилися у ситуацію та відтіснили їх.

Лідер руху SaveФОП Сергій Доротич повідомив, що постраждалий під час вчорашнього штурму Верховної Ради помер. Нардеп Вадим Івченко з «Батьківщини» в Раді повідомив про одного зниклого безвісти. Водночас спікер парламенту Руслан Стефанчук з трибуни заявив, що цей інцидент не призвів до смертельних наслідків. Глава Ради звернувся до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського з проханням надати офіційну інформацію.

Лідер протестів заявив, що поліція чекає на експертизу, щоб встановити, від чого помер учасник акції. Також він зауважив, що має інформацію, що потерпілого били по голові правоохоронці.

За даними фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) та за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (загроза чи насильство щодо працівника правоохоронного органу). Продовжуються слідчі дії.

Нагадаємо, 25 січня під будівлею Верховної Ради протестували представники малого та середнього бізнесу. Вони намагалися прорвати поліцейське оточення. Журналісти повідомляли, що проти протестувальників застосували сльозогінний газ. З 1 січня реєстратори розрахункових операцій (РРО) стали обов’язковими для ІІ-ІІІ груп ФОП, що працюють з готівкою. Противники нововведення вважають це тиском і заявляють, що воно несвоєчасне.