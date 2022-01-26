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Ракурс
Кому найбільше довіряють українці на тлі погроз РФ — опитування

Кому найбільше довіряють українці на тлі погроз РФ — опитування

26 січ 2022, 11:10
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Кому найбільше довіряють українці на тлі можливого повномасштабного вторгнення Росії, проаналізували фахівці Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) на основі опитування, проведеного 3−11 грудня 2021 року.

Серед соціальних інституцій українці й надалі найбільше довіряють:

  • Збройним силам України,

  • волонтерам,

  • звичайним людям,

  • церкві.


Порівняно з груднем 2020 року спостерігається зростання на 6% довіри до української армії, якій нині висловили підтримку 72% респондентів. Також більшість громадян довіряє волонтерам (68%) та звичайним людям у своєму населеному пункті (63%). Церкві довіряє 51%. У цьому пункті на тлі інших регіонів виділяється захід, де 67% довіряють церкві проти 41−47% в інших регіонах.

Окрім цього, позитивний баланс довіри також мають громадські організації — загалом їм довіряють 39% респондентів.

Джерело: Ракурс


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