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Кому найбільше довіряють українці на тлі погроз РФ — опитування
Кому найбільше довіряють українці на тлі погроз РФ — опитуванняhttps://racurs.ua/ua/n166209-komu-naybilshe-doviryaut-ukrayinci-na-tli-pogroz-rf-opytuvannya.htmlРакурс
Кому найбільше довіряють українці на тлі можливого повномасштабного вторгнення Росії, проаналізували фахівці Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) на основі опитування, проведеного 3−11 грудня 2021 року.
Серед соціальних інституцій українці й надалі найбільше довіряють:
Збройним силам України,
волонтерам,
звичайним людям,
церкві.
Порівняно з груднем 2020 року спостерігається зростання на 6% довіри до української армії, якій нині висловили підтримку 72% респондентів. Також більшість громадян довіряє волонтерам (68%) та звичайним людям у своєму населеному пункті (63%). Церкві довіряє 51%. У цьому пункті на тлі інших регіонів виділяється захід, де 67% довіряють церкві проти 41−47% в інших регіонах.
Окрім цього, позитивний баланс довіри також мають громадські організації — загалом їм довіряють 39% респондентів.
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