Візити іноземних дипломатів до Києва стримують Росію - Кулеба

https://racurs.ua/ua/n166207-perebuvannya-inozemnyh-dyplomativ-u-kyievi-strymuie-rosiu-kuleba.html

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Перебування іноземних дипломатів в Києвв є фактором стримування для Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що часті візити представників істеблішменту Заходу сприяють безпеці і знижують напругу.

Це знак того, що партнери вірять Україні. Вона нині має найвищий ріівень міжнародної підтримки. Ще в грудні я закликав усіх партнерів запланувати візити до Україна в січні-лютому, — повідомив очільник МЗС України на брифінгу 26 січня.

Крім того, Кулеба звернувся до очільників МЗС Євросоюзу з пропозицією підтримати ініціативу міністра закордонних справ Румунії і провести засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в Києві.

Наразі йде узгодження позицій в Єврокомісії. Якщо засідання відбудеться, це буде перша подібна подія в історії ЄС.

Нагадаємо, що в Україні у січні 2022 року перебувала група конгресменів і сенаторів США, держсекретар Блінкен, міністр закордонних справ ФРН Бербок, президент Азербайджану Алієв, міністр закордонних справ Королівства Данія Єппе Кофод, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Раніше заявлено про візит президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на початку лютого, а також візити очільників МЗС Австрії, Чехії та Словаччини.

Приїхати до Києва пообіцяв і президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

17 січня в Києві одночасно перебували міністри закордонних справ Канади та Німеччини.