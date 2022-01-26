Пребывание иностранных дипломатов в Киеве сдерживает Россию — Кулеба

https://racurs.ua/n166207-prebyvanie-inostrannyh-diplomatov-v-kieve-sderjivaet-rossiu-kuleba.html

Ракурс

Пребывание иностранных дипломатов в Киеве является фактором сдерживания для России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что частые визиты представителей истеблишмента Запада способствуют безопасности и снижают напряжение.

Это знак того, что партнеры верят Украине. Она сейчас имеет самый высокий уровень международной поддержки. Еще в декабре я призвал всех партнеров запланировать визиты в Украину в январе-феврале, — сообщил глава МИД Украины на брифинге 26 января.

Кроме того, Кулеба обратился к главам МИД Евросоюза с предложением поддержать инициативу министра иностранных дел Румынии и провести заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза в Киеве.

В настоящее время идет согласование позиций в Еврокомиссии. Если заседание состоится, это будет первое подобное событие в истории ЕС.

Напомним, что в Украине в январе 2022 года находилась группа конгрессменов и сенаторов США, госсекретарь Блинкен, министр иностранных дел ФРГ Бербок, президент Азербайджана Алиев, министр иностранных дел Королевства Дания Еппе Кофод, высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее заявлено о визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в начале февраля, а также о визитах глав МИД Австрии, Чехии и Словакии.

Приехать в Киев пообещал и президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

17 января в Киеве одновременно находились министры иностранных дел Канады и Германии.