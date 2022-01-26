Forbes подсчитал потери российских миллиардеров из-за давления Путина на Украину

https://racurs.ua/n166206-forbes-podschital-poteri-rossiyskih-milliarderov-iz-za-davleniya-putina-na-ukrainu.html

Ракурс

Агрессивная политика Владимира Путина повлияла на состояние российских миллиардеров. Богачи за месяц потеряли почти 28 млрд дол.

Речь идет о 104 российских миллиардерах, 74 из которых с 20 декабря 2021 года по 25 января 2022 потеряли 27,9 млрд дол. Об этом сообщает российский Forbes.

При этом 10 миллиардеров потеряли более 1 млрд. Наибольшие потери понесли основные владельцы «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон (-2,1 млрд долл.) и Геннадий Тимченко (-1,9 млрд долл.).

В относительном выражении больше всего сократилось состояние владельца производителя электромобилей Arrival Дениса Свердлова — оценка его состояния уменьшилась за месяц почти на 50%. Однако это связано с внутренними проблемами компании, а не геополитической напряженностью.

На втором месте по потерям в относительном выражении оказался основатель «Яндекса» Аркадий Волож — его состояние сократилось на 26%.

На третьем месте находится основатель TCS Group Олег Тиньков, потерявший 21% своего состояния.

Напомним, что Джо Байден допустил введение санкций против Владимира Путина в случае нового вторжения России в Украину. Американский лидер заявил, что не исключает введения персональных санкций.

Источник: Forbes