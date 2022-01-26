Байден допустив санкції особисто проти Путіна у випадку нової агресії РФ в Україну

Байден допустив санБайден допустив санкції особисто проти Путіна у випадку нової агресії РФ в Українукції особисто проти Путіна у випадку нової агресії РФ в Україну

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Джо Байден допустив запровадження санкцій особисто проти Володимира Путіна у разі нового вторгнення Росії в Україну.

Байден заявив, що не відкидає запровадження персональних санкцій. Американські ЗМІ публікують відео, на якому журналіст у магазині Вашингтона запитує Байдена, чи він допускає можливість таких санкцій.

Так, це можливо, — відповів президент США і припустив, що лише сам російський президент знає, якими будуть дії Росії щодо України.

Байден вважає, що навіть оточення Путіна не знає напевно про його плани.

На думку американського лідера, вторгнення Росії в Україну «стало б найбільшим з часів Другої світової війни» і воно «здатне змінити світ». Президент США вкотр попередив, що таке вторгнення матиме для Росії «величезні наслідки».

Раніше американські сенатори-демократи підготували законопроект, що передбачає запровадження санкцій у разі нового вторгнення РФ в Україну проти вищого російського керівництва, у тому числі проти президента, високопоставлених військових, а також заходи проти російських банків та держборгу, санкції проти власників сировинних компаній та газогону «Північний потік 2».

Ще один законопроект про санкції подав сенатор-республіканець Марк Рубіо. Він передбачає введення обмежень проти «Путіна та проти секторів російської економіки, від яких залежить особисте збагачення його режиму».

Тим часом стало відомо, що тема вступу України до НАТО не буде порушена у відповідях США для Росії. Влада США ще не передала Росії свої пропозиції щодо безпеки, але відомо, що у письмовій відповіді на російський ультиматум не буде даних про приєднання України до НАТО. Про це заявив 25 січня представник Держдепу Нед Прайс.

Це буде відповідь влади США. Не нам говорити про питання, які стосуються НАТО, — заявив він на брифінгу.

Він сказав, що США обговорюють свої пропозиції зі своїми партнерами, зокрема з Україною, і тому ці країни «не побачать жодних сюрпризів» в американському документі.

Прайс не відповів на запитання журналіста, який поцікавився, чи будуть у пропозиціях США «сюрпризи для Росії».

США цього тижня планують направити свої пропозиції Росії.