https://racurs.ua/ua/n166201-rf-prosuvaie-desant-do-kordonu-ukrayiny-rozsliduvannya.html

Ракурс

Вторгнення Росії в Україну стає більш можливим — група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що російський десант почали перекидати ближче до кордону України та в Білорусь.

24 січня в TikTok опублікували відео з військовою технікою РФ, що перевозиться залізницею. Про це повідомляє прес-служба CIT.

Згідно з описом до відео, його зняли в Брянській області, яка знаходиться на кордоні з Білоруссю та Україною. Бронетехніка на відео була вкрита брезентом, але експерт Роберт Лі впізнав на ньому бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ, що десантуються. Усього ешелон віз близько 40 таких транспортних засобів, що відповідає одному батальйону.

До складу поїзда входять п’ять пасажирських вагонів, які дозволяють перевозити понад 250 осіб. Також розслідувачі нарахували на платформах вісім укорочених двовісних вантажівок КАМАЗ-43501, які використовують сили ВДВ.

Згідно з базою даних російської залізниці, вагон слідує зі станції Текстильний в Івановській області, поблизу якої дислокується 217 гвардійський парашутно-десантний полк 98 повітряно-десантної дивізії, яка нещодавно брала участь у введенні сил ОДКБ до Казахстану.

Це перше підтверджене відео перекидання десантників ближче до кордону з Україною. У будь-якому масштабному наступі на територію України ВДВ мають відіграти вирішальну роль: або в десантній операції з метою захоплення стратегічних обʼєктів у тилу, або як ударна піхота (саме так застосовувалися російські та українські десантні частини в «гарячій фазі» війни на сході України), — заявили дослідники.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Чехія не виключає можливості відправлення до України своїх військових, для допомоги в протистоянні російській агресії.