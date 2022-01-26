https://racurs.ua/n166201-rf-prodvigaet-desant-k-granice-ukrainy-rassledovanie.html

Ракурс

Вторжение России в Украину становится более возможным — группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что российский десант начали перебрасывать ближе к границе Украины и Беларуси.

24 января в TikTok опубликовали видео с военной техникой РФ, перевозимой железной дорогой. Об этом сообщает пресс-служба CIT.

Согласно описанию к видео, его сняли в Брянской области, которая находится на границе с Беларусью и Украиной. Бронетехника на видео была накрыта брезентом, но эксперт Роберт Ли узнал под ним боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ, которые десантируются. Всего эшелон вез около 40 таких транспортных средств, что соответствует одному батальону.

В состав поезда входят пять пассажирских вагонов, которые позволяют перевозить более 250 человек. Также расследователи насчитали на платформах восемь укороченных двухосных грузовиков КАМАЗ-43501, которые используют силы ВДВ.

Согласно базе данных российской железной дороги, вагон следует со станции Текстильный в Ивановской области, вблизи которой дислоцируется 217 гвардейский парашютно-десантный полк 98 воздушно-десантной дивизии, что недавно участвовал во введении сил ОДКБ.

Это первое подтвержденное видео перебрасывания десантников ближе к границе с Украиной. В любом масштабном наступлении на территорию Украины ВДВ должны сыграть решающую роль: либо в десантной операции с целью захвата стратегических объектов в тылу, либо как ударная пехота (именно так применялись российские и украинские десантные части в «горячей фазе» войны), — заявили исследователи.

Напомним, ранее мы сообщали, что Чехия не исключает возможности отправления в Украину своих военных, для помощи в противостоянии российской агрессии.