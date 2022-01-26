Максимум инфицирований за сутки — Украина выходит на зимний пик COVID-19

https://racurs.ua/n166200-maksimum-inficirovaniy-za-sutki-ukraina-vyhodit-na-zimniy-pik-covid-19.html

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Новую вспышку коронавирусной болезни COVID-19 фиксируют медики. 24 тыс. 321 новый случай COVID-19 диагностировали в Украине по состоянию на 26 января.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что заболели 2 тыс. 809 детей и 642 медработника.

За сутки от осложнений коронавируса умер 141 человек, госпитализировали 3 тыс. 73 человека.

Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 81 тыс. 736 человек.

Таким образом, 26 января в Украине зафиксировали новый максимум ковид-заражений. Предыдущие максимальные значения фиксировались на прошлой неделе.

За все время пандемии в Украине заболело 3 млн 913 тыс. 809 человек, летальных исходов — 99 тыс. 584.

Больше всегго новых случаев за сутки обнаружили в Киеве (1 тыс. 919), Винницкой (1 тыс. 297), Донецкой (1 тыс. 18), Ивано-Франковской (1 тыс. 972), Львовской (1 тыс. 886), Одесской (1 тыс. 319), Ровенской (1 тыс. 110), Сумской (1 тыс. 209) и Харьковской 1 тыс. 506) областях.

Ранее эксперты озвучивали пессимистические прогнозы по поводу новой волны ковида. В Киевской школе экономики считают, что в феврале количество новых случаев заболевания COVID-19 может прыгнуть до 55 тыс.

Уже в двух регионах страны объявили переход в красную зону карантина, большинство областей Минздрав отнес в предупредительную, оранжевую зону.