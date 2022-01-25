Эпидемия коронавируса в Украине набирает обороты, фото:

https://racurs.ua/n166157-55-tys-zarajeniy-v-sutki-prochat-ukraine-eksperty.html

Ракурс

Новая волна коронавирусной болезни COVID-19, вызванная распространением штамма коронавируса «Омикрон», может привести к заболеваемости на уровне 55 тыс. случаев в сутки.

В целом заболеваемость будет вдвое выше, чем во время предыдущей волны, вызванной штаммом «Дельта». Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил об этом сегодня, 25 января, на брифинге.

В среднем в сутки мы можем иметь до 45 тыс. случаев, и это может означать, что за отдельные сутки мы можем иметь до 55 тыс. случаев, — отметил Ганиченко. — Почему это так? Потому что исторический максимум уровня заболеваемости при «Дельта"-волне в среднем за сутки был около 23 тыс., а максимально — около 27 тыс. случаев за отдельные сутки.

Сейчас в Украине на красном уровне эпидопасности уже находится Ивано-Франковская область, а с 27 января в «красную» зону переводится и Ровенская область. Также в зоне риска — Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Винницкая области.

Кроме того, уже просматривается начало вспышки заболеваемости и на востоке Украины, а в зоне наибольшего риска находится Сумская область.

Отмечается, что за последнюю неделю в Украине уровень заболеваемости COVID-19 увеличился на 101%, госпитализаций — на 38%, в то же время количество летальных исходов уменьшилось на 11%.