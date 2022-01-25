Епідемія коронавірусу в Україні набирає обертів, фото:

https://racurs.ua/ua/n166157-55-tys-zarajen-za-dobu-prorokuut-ukrayini-eksperty.html

Ракурс

Нова хвиля коронавірусної хвороби COVID-19, викликана поширенням штаму коронавірусу «Омікрон», може призвести до захворюваності на рівні 55 тис. випадків за добу.

Загалом захворюваність буде вдвічі вища, ніж під час попередньої хвилі, викликаної штамом «Дельта». Керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко заявив про це сьогодні, 25 січня, під час брифінгу.

В середньому на добу ми можемо мати до 45 тис. випадків, і це може означати, що за окрему добу ми можемо мати до 55 тис. випадків, — зазначив Ганиченко. — Чому це так? Тому що історичний максимум рівня захворюваності при «Дельта"-хвилі в середньому за добу був близько 23 тис., а максимально — близько 27 тис. випадків за окрему добу.

Наразі в Україні на «червоному» рівні епіднебезпеки вже перебуває Івано-Франківська область, а з 27 січня у «червону» зону переводиться і Рівненська область. Також у зоні ризику — Чернівецька, Львівська, Тернопільська та Вінницька області.

Крім того, вже проглядається початок спалаху захворюваності і на сході України, а в зоні найбільшого ризику перебуває Сумська область.

Зазначається, що за останній тиждень в Україні рівень захворюваності на COVID-19 збільшився на 101%, госпіталізацій — на 38%, водночас кількість летальних випадків зменшилася на 11%.