Максимум інфікувань за добу - Україна виходить на зимовий пік COVID-19

https://racurs.ua/ua/n166200-maksymum-infikuvan-za-dobu-ukrayina-vyhodyt-na-zymovyy-pik-covid-19.html

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Новий спалах коронавірусної хвороби COVID-19 фіксують медики. 24 тис. 321 нові випадки COVID-19 діагностували в Україні станом на 26 січня.

В Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що захворіли 2 тис. 809 дітей та 642 медпрацівники.

За добу від ускладнень коронавірусу померла 141 людина, госпіталізували 3 тис. 73 особи.

Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 81 тис. 736 людей.

Таким чином, 26 січня в Україні зафіксували новий максимум ковід-заражень. Попередні максимальні значення фіксувалися минулого тижня.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 млн 913 тис. 809 осіб, летальних випадків — 99 тис. 584.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Києві (1 тис. 919), Вінницькій (1 тис. 297), Донецькій (1 тис. 18), Івано-Франківській (1 тис. 972), Львівській (1 тис. 886), Одеській (1 тис. 319), Рівненській (1 тис. 110), Сумській (1 тис. 209) і Харківській 1 тис. 506) областях.

Раніше експерти озвучували песимістичні прогнози щодо нової хвилі ковіди. У Київській школі економіки вважають, що у лютому кількість нових випадків захворювання на COVID-19 може стрибнути до 55 тис.

Вже у двох регіонах країни оголосили перехід до червоної зони карантину, більшість областей віднесли до попереджувальної, помаранчевої зони.