Псаки. Фото: istock

https://racurs.ua/n166199-u-baydena-net-jelaniya-otpravlyat-voyska-v-ukrainu-belyy-dom.html

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Президент США Джо Байден не планирует отправлять войска в Украину — на это у него нет ни интереса, ни желания.

Любые решения о развертывании войск будут приниматься вместе с НАТО. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки на брифинге для прессы.

Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска в Украину. НАТО было сформировано, чтобы поддерживать наших партнеров и страны на «восточном фланге», и именно на этом мы фокусируемся, — заявила Псаки.



Она подчеркнула, что решение о том, будут ли 8 тыс. 500 американских военных, приведенных в боевую готовность ранее, направлены на «восточный фланг», будет приниматься совместно с партнерами по НАТО.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Минобороны США Ллойд Остин привел 8,5 тыс. солдат в состояние «повышенной» готовности к возможному перебросу в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины и России.