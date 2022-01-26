https://racurs.ua/n166198-ne-bylo-i-ne-budet-ermak-o-pryamyh-peregovorah-s-separatistami.html

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Андрей Ермак, глава Офиса президента, опроверг информацию о проведении якобы прямых переговоров с сепаратистами.

Накануне в немецкой прессе появилась информация о якобы присутствии такого вопроса в повестке дня переговоров «нормандских советников» в Париже. Такие заявления СМИ Ермак опроверг в комментарии для «РБК-Украина».

По его словам, позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной, она отвечает украинским интересам.

Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались совершить «зраду» на ровном месте. Пусть те, кто сегодня участвуют в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке, — заявил глава ОП.

Он подчеркнул, что в настоящее время конкретной повестки дня встречи «нормандских советников» вообще нет. Украинская сторона планирует обсуждать восстановление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов, а также предстоящую работу в Нормандском формате.

В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем, и никогда не будем вести, — добавил он.



Напомним, ранее мы сообщали, что дату переговоров Киева с марионетками Кремля на Донбассе могут определить советники лидеров «нормандского формата» во время встречи 26 января в Париже

Источник: РБК-Украина