https://racurs.ua/ua/n166198-ne-bulo-i-ne-bude-iermak-pro-pryami-peregovory-iz-separatystamy.html

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Андрій Єрмак, голова Офісу президента, спростував інформацію щодо проведення нібито прямих переговорів з сепаратистами.

Напередодні в німецькій пресі з’явилася інформація про нібито присутність такого питання на порядку денному переговорів «нормандських радників» в Парижі. Такі заяви ЗМІ Єрмак спростував у коментарі для «РБК-Україна».

За його словами, позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам.

Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде. А подібні вигадки з’являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити «зраду» на рівному місці. Нехай ті, хто сьогодні беруть участь у створенні цих фейків, ідуть і собі малюють на лобі червоні лінії, а в нас вони, як і українські інтереси, прошиті на підкірці, — заявив він.

Голова ОП наголосив, що на цей час конкретного порядку денного зустрічі «нормандських радників» взагалі немає. Українська сторона планує обговорювати відновлення режиму припинення вогню, гуманітарні питання, відкриття пропускних пунктів, а також майбутню роботу в нормандському форматі.

На відміну від деяких політиків, ані бізнесу, ані переговорів ми з сепаратистами не ведемо, і ніколи не будемо вести, — додав він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дату переговорів Києва з маріонетками Кремля на Донбасі можуть визначити радники лідерів «нормандського формату» під час зустрічі 26 січня у Парижі.

Джерело: РБК-Україна