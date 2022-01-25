26 січня – яке церковне свято і чого не можна робити

https://racurs.ua/ua/n166197-26-sichnya-yake-cerkovne-svyato-i-chogo-ne-mojna-robyty.html

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26 січня у світі відзначають Міжнародний день митника, Всесвітній день екологічної освіти. Православна церква в цей день вшановує пам’ять мучеників Єрмила та Стратоніка Сингідонських. В народі — Яремин день.

26 січня — 26-й день року за григоріанським календарем. До кінця року залишається 339 днів (340 днів — у високосні роки). У XX і XXI століттях цей день відповідав 13 січня Юліанського календаря.

Іменини 26 січня

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Юхим, Яків, Максим, Єлизар, Панас, Никифор, Никодим, Пахом, Єрмило.

26 січня — яке церковне свято

У цей день Православна церква згадує святих мучеників Єрмила та Стратоніка Сингідонських. Святий Єрмило жив у IV столітті і був дияконом міста Сингідон (зараз Белград, столиця Сербії). Під час правління римського імператора Лікинтія його було ув’язнено за висміювання поганських божків. Після жорстоких катувань його кинули до в’язниці. Побачивши важкі муки Єрмила, охоронець Стратонік став сповідувати християнство. Тоді Єрмила і Стратоніка повісили на дереві і різали їхні тіла ножами, а потім утопили в Дунаї. Християни знайшли тіла мучеників і з великою пошаною поховали в одному гробі.

Народні прикмети на 26 січня

Якщо кішка згорнулася в клубок — чекай морозів;

Якщо кіт шкребе стіну або підлогу — до хуртовини;

Якщо кіт потягується і поводиться спокійно — чекай потепління;

Якщо тріщать дерева у лісі — до сильних і затяжних морозів;

Якщо ліс шумить — до тепла;

Якщо під вікном щебече синиця — варто чекати ранньої весни;

Що не можна робити 26 січня