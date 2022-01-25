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Ракурс
26 января – какой церковный праздник и что нельзя делать

26 января — какой церковный праздник и что нельзя делать

25 янв 2022, 22:55
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26 января в мире отмечается Международный день таможенника, Всемирный день экологического образования. Православная церковь в этот день чтит память мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских. В народе — Яремин день.

26 января — 26-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 339 дней (340 дней в высокие годы). В XX и XXI веках этот день соответствовал 13 января юлианского календаря.

Именины 26 января

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Ефим, Иаков, Максим, Елизар, Афанасий, Никифор, Никодим, Пахом, Ермил.

26 января — какой церковный праздник

В этот день православная церковь чествует святых мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских. Святой Ермил жил в IV веке и был дьяконом города Сингидон (сейчас Белград, столица Сербии). Во время правления римского императора Ликинтия он был заключен за высмеивание языческих божков. После жестоких пыток его бросили в тюрьму. Увидев тяжелые мучения Ермила, стражник Стратоник стал исповедовать христианство. Тогда Ермила и Стратоника повесили на дереве и резали тела их ножами, а затем утопили в Дунае. Христиане нашли тела мучеников и с большим уважением похоронили в одной гробнице.

Народные приметы на 26 января

  • Если кошка свернулась в клубок — жди морозов;

  • Если кот скребет стены или пол — к метели;

  • Если кот потягивается и ведет себя спокойно — жди потепления;

  • Если трещат деревья в лесу — к сильным и затяжным морозам;

  • Если лес шумит — жди тепла;

  • Если под окном щебечет синица — может быть ранняя весна;

Что нельзя делать 26 января

  • Не выходите в этот день из дома без особой нужды.

  • Не рекомендуется в этот день тяжело работать.


  • Сны, увиденные в ночь с 25 на 26 января, а также днем 26 января — пустые, не стоит придавать им значения.

Источник: Ракурс


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